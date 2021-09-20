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Pfizer заявила об эффективности вакцины для детей в возрасте от 5 до 11 лет

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США , Понедельник 20 сентября 2021 15:08
Pfizer заявила об эффективности вакцины для детей в возрасте от 5 до 11 лет Фото: Pfizer заявила об эффективности вакцины для детей в возрасте от 5 до 11 лет (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Вакцина против коронавируса Pfizer является безопасной и вызывает "стойкий" иммунитет у детей в возрасте от 5 до 11 лет. Среди общих побочных эффектов остается головная боль, усталость, боль в мышцах, озноб, лихорадка и тошнота.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу BioNTech.

Во время тестирования, в котором принимали участие более 2,2 тысячи детей, компания применяла треть объема от дозы, которой прививают подростков и взрослых. Интервал составлял - три недели.

Отмечается, что иммунный ответ и побочные эффекты у детей в возрасте от 5 до 11 лет были идентичны тем, что наблюдались во время исследований над людьми в возрасте от 16 до 25 лет.

Среди побочных эффектов можно отметить:

  • утомление;
  • головная боль;
  • боль в мышцах;
  • озноб;
  • лихорадка;
  • тошнота.

"Мы стремимся расширить защиту, обеспечиваемую вакциной, на это более молодое население, при условии получения разрешения регулирующих органов, особенно в связи с тем, что мы отслеживаем распространение варианта Delta и существенную угрозу, которую он представляет для детей", - заявил генеральный директор Pfizer Альберт Бурла.

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