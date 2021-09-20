Pfizer заявила об эффективности вакцины для детей в возрасте от 5 до 11 лет
Вакцина против коронавируса Pfizer является безопасной и вызывает "стойкий" иммунитет у детей в возрасте от 5 до 11 лет. Среди общих побочных эффектов остается головная боль, усталость, боль в мышцах, озноб, лихорадка и тошнота.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу BioNTech.
Во время тестирования, в котором принимали участие более 2,2 тысячи детей, компания применяла треть объема от дозы, которой прививают подростков и взрослых. Интервал составлял - три недели.
Отмечается, что иммунный ответ и побочные эффекты у детей в возрасте от 5 до 11 лет были идентичны тем, что наблюдались во время исследований над людьми в возрасте от 16 до 25 лет.
Среди побочных эффектов можно отметить:
- утомление;
- головная боль;
- боль в мышцах;
- озноб;
- лихорадка;
- тошнота.
"Мы стремимся расширить защиту, обеспечиваемую вакциной, на это более молодое население, при условии получения разрешения регулирующих органов, особенно в связи с тем, что мы отслеживаем распространение варианта Delta и существенную угрозу, которую он представляет для детей", - заявил генеральный директор Pfizer Альберт Бурла.