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Pfizer заявила про ефективність вакцини для дітей віком від 5 до 11 років

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США , Понеділок 20 вересня 2021 15:08
Pfizer заявила про ефективність вакцини для дітей віком від 5 до 11 років Фото: Pfizer заявила про ефективність вакцини для дітей віком від 5 до 11 років (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Вакцина проти коронавірусу Pfizer є безпечною та викликає "стійкий" імунітет у дітей віком від 5 до 11 років. Серед загальних побічних ефектів залишається головний біль, втома, біль у м’язах, озноб, лихоманка й нудота.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу BioNTech.

Під час тестування, у якому брали участь більше ніж 2,2 тисячі дітей, компанія застосовувала третину об’єму від дози, якою щеплять підлітків й дорослих. Інтервал становив - три тижні.

Зазначається, що імунна відповідь та побічні ефекти у дітей віком від 5 до 11 років були майже ідентичні тим, що спостерігалися під час досліджень над людьми віком від 16 до 25 років.

Серед побічних ефектів можна відзначити:

  • втома;
  • головний біль;
  • біль у м’язах;
  • озноб;
  • лихоманка;
  • нудота.

"Ми прагнемо розширити захист, який забезпечується вакциною, на це більш молоде населення, за умови отримання дозволу регулюючих органів, особливо у зв'язку з тим, що ми відстежуємо поширення варіанта Delta й істотну загрозу, яку він представляє для дітей", - заявив генеральний директор Pfizer Альберт Бурла.

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