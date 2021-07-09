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В Pfizer заявили о начале разработки вакцины против "Дельта" штамма коронавируса

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Пятница 09 июля 2021 14:29
В Pfizer заявили о начале разработки вакцины против "Дельта" штамма коронавируса Фото: Pfizer разрабатывает обновленную вакцину (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Pfizer и BioNTech заявили о разработке специальной вакцины против "Дельта" штамма коронавируса. Исследования могут начаться уже в августе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление компании.

Отмечается, что первая партия вакцины для испытания уже готова.

"В то время как Pfizer и BioNTech считают, что третья доза BNT162b2 имеет потенциал для сохранения максимального уровня защиты против всех известных в настоящее время штаммов, включая Delta, в компании остаются бдительными и разрабатывают обновленную версию вакцины Pfizer-BioNTech COVID-19", - говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что Pfizer намерена в ближайшее время предоставить данные о проведении испытаний третьей (бустерной) дозы препарата.

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