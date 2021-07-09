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У Pfizer заявили про початок розробки вакцини проти "Дельта" штаму коронавірусу

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П'ятниця 09 липня 2021 14:29
У Pfizer заявили про початок розробки вакцини проти "Дельта" штаму коронавірусу Фото: Pfizer розробляє оновлену вакцину (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У Pfizer і BioNTech заявили про розробку спеціальної вакцини проти "Дельта" штаму коронавірусу. Дослідження можуть початися вже в серпні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву компанії.

Відзначається, що перша партія вакцини для випробування вже готова.

"У той час як Pfizer і BioNTech вважають, що третя доза BNT162b2 має потенціал для збереження максимального рівня захисту проти всіх відомих в даний час штамів, включаючи Delta, в компанії залишаються пильними і розробляють оновлену версію вакцини Pfizer-BioNTech COVID-19", - йдеться в заяві.

Раніше повідомлялося, що Pfizer має намір найближчим часом надати дані про проведення випробувань третьої (бустерної) дози препарату.

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