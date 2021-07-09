UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Pfizer заявили о начале разработки вакцины против "Дельта" штамма коронавируса

Автор: РБК-Украина

В Pfizer и BioNTech заявили о разработке специальной вакцины против "Дельта" штамма коронавируса. Исследования могут начаться уже в августе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление компании.

Отмечается, что первая партия вакцины для испытания уже готова.

"В то время как Pfizer и BioNTech считают, что третья доза BNT162b2 имеет потенциал для сохранения максимального уровня защиты против всех известных в настоящее время штаммов, включая Delta, в компании остаются бдительными и разрабатывают обновленную версию вакцины Pfizer-BioNTech COVID-19", - говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что Pfizer намерена в ближайшее время предоставить данные о проведении испытаний третьей (бустерной) дозы препарата.

Читайте РБК-Украина в Google News
КоронавирусВакцина