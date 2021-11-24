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Пик смертности от COVID-19 уже пройден, - НАН Украины

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Среда 24 ноября 2021 01:28
Пик смертности от COVID-19 уже пройден, - НАН Украины Фото: пик смертности от COVID-19 уже пройден (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

Национальная академия наук Украины заявила, что пик смертности от COVID-19 уже пройден. Это указывается в Прогнозе развития эпидемии COVID-19 в Украине на 24 ноября-7 декабря 2021 года ("Прогноз РГ-56").

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Национальной академии наук Украины.

Прогноз подготовила Рабочая группа математического моделирования проблем, связанных с эпидемией коронавируса SARS-CoV-2 в Украине (базовое учреждение - Институт проблем математических машин и систем НАН Украины).

По мнению ученых, пик смертности был пройден 8-12 ноября.

Исследователи считают, что в дальнейшем распространение заболеваемости коронавирусом в Украине во время третьей волны пойдет только на спад.

В прогнозе указывается, что в последние две недели эпидемия спадала по всем показателям. В частности, по сравнению с пиковыми значениями, количество позитивных ПЦР-тестов сократилось на 53 %.

Ранее мы писали, что медсистема Украины начинает разгружаться, но это еще не победа.

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