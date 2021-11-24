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Пік смертності від COVID-19 вже пройдено, - НАН України

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Середа 24 листопада 2021 01:28
Пік смертності від COVID-19 вже пройдено, - НАН України Фото: пік смертності від COVID-19 вже пройдено (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

Національна академія наук України заявила, що пік смертності від COVID-19 вже пройдено. Це вказується в прогнозі розвитку епідемії COVID-19 в Україні на 24 листопада - 7 грудня 2021 року ("Прогноз РГ-56").

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Національної академії наук України.

Прогноз підготувала Робоча група математичного моделювання проблем, пов'язаних з епідемією коронавірусу SARS-CoV-2 в Україні (базова установа - Інститут проблем математичних машин і систем НАН України).

На думку вчених, пік смертності був пройдений 8-12 листопада.

Дослідники вважають, що надалі поширення захворюваності коронавірусом в Україні під час третьої хвилі піде тільки на спад.

У прогнозі вказується, що в останні два тижні епідемія спадала за всіма показниками.

Раніше ми писали, що Україна починає розвантажуватися, але це ще не перемога.

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