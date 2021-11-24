Пик смертности от COVID-19 уже пройден, - НАН Украины

Прогноз подготовила Рабочая группа математического моделирования проблем, связанных с эпидемией коронавируса SARS-CoV-2 в Украине (базовое учреждение - Институт проблем математических машин и систем НАН Украины).

По мнению ученых, пик смертности был пройден 8-12 ноября.

Исследователи считают, что в дальнейшем распространение заболеваемости коронавирусом в Украине во время третьей волны пойдет только на спад.

В прогнозе указывается, что в последние две недели эпидемия спадала по всем показателям. В частности, по сравнению с пиковыми значениями, количество позитивных ПЦР-тестов сократилось на 53 %.