ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Киев останется в "оранжевой" зоне до марта, - Рубан

Новина українською → Киев, Среда 23 сентября 2020 10:47
Киев останется в "оранжевой" зоне до марта, - Рубан Фото: карантин в Украине (УНИАН)
Автор: Марианна Присяжнюк, Юлия Струк

Киев останется в "оранжевой" карантинной зоне до марта. И это по самому оптимистичному прогнозу.

Об этом РБК-Украина сообщил председатель Госпотребслужбы столицы Олег Рубан.

"Сегодня наблюдается стабилизация ситуации, потому что заканчивается период отпусков, и те, кто был инфицирован с 1 сентября, - они уже прошли инкубационный период", - отметил он.

Рубан подчеркнул, что на следующей неделе ожидается увеличение заболеваемости.

"На следующей неделе мы ожидаем увеличение заболеваемости, связанное с тем, что студенты вернулись к учебе, поэтому город Киев будет находиться в "оранжевой" зоне до марта по самым оптимистическим прогнозам", - отметил чиновник.

Напомним, Киев вчера стал первым регионом в Украине, где с начала пандемии зафиксировали более 20 тысяч случаев коронавируса.

Как писало РБК-Украина, Кабинет министров Украины изменил порог заболеваемости для "желтой" и "оранжевой" зон карантина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Коронавирус Киев карантин Коронавирус
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Карантин и зонирование
Карантин и зонирование
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19