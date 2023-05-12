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Південна Корея скасує майже всі коронавірусні обмеження

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П'ятниця 12 травня 2023 07:35
Південна Корея скасує майже всі коронавірусні обмеження Фото: Південна Корея скасовує коронавірусні обмеження (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Починаючи з 1 червня, Південна Корея планує зняти більшість обмежень, пов'язаних із COVID-19, включаючи обов'язкову ізоляцію та носіння масок у громадських місцях.

Про це заявив президент Юн Сук Йоль, передає РБК-Україна із посиланням на Yonhap.

Зокрема, будуть скасовані рекомендації щодо здачі ПЛР-тестів приїжджим та вимога носіння масок у громадських місцях, за винятком лікарень. Також період обов'язкової ізоляції для пацієнтів із коронавірусом буде скорочено з семи до п'яти днів.

Нові заходи набудуть чинності з 1 червня, коли країна планує понизити кризову категорію COVID-19 з "тривожної" до "потребує підвищеної уваги".

Нагадаємо, що Японія починає знижувати правовий статус коронавірусу COVID-19 до тієї ж групи, що й сезонний грип.

Також Міністерство охорони здоров'я України розглядає можливість скасування карантинних обмежень, які запроваджували через пандемію COVID-19.

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