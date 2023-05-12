Південна Корея скасує майже всі коронавірусні обмеження

Починаючи з 1 червня, Південна Корея планує зняти більшість обмежень, пов'язаних із COVID-19, включаючи обов'язкову ізоляцію та носіння масок у громадських місцях.

Про це заявив президент Юн Сук Йоль, передає РБК-Україна із посиланням на Yonhap .

Зокрема, будуть скасовані рекомендації щодо здачі ПЛР-тестів приїжджим та вимога носіння масок у громадських місцях, за винятком лікарень. Також період обов'язкової ізоляції для пацієнтів із коронавірусом буде скорочено з семи до п'яти днів.

Нові заходи набудуть чинності з 1 червня, коли країна планує понизити кризову категорію COVID-19 з "тривожної" до "потребує підвищеної уваги".