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Южная Корея отменит почти все коронавирусные ограничения

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Пятница 12 мая 2023 07:35
Южная Корея отменит почти все коронавирусные ограничения Фото: Южная Корея отменяет коронавирусные ограничения (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Начиная с 1 июня Южная Корея планирует снять большинство ограничений, связанных с COVID-19, включая обязательную изоляцию и ношение масок в общественных местах.

Об этом заявил президент Юн Сук Йоль, передает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap.

В частности, будут отменены рекомендации по сдаче ПЦР-тестов приезжим и требование носить маски в общественных местах, за исключением больниц. Также период обязательной изоляции для пациентов с коронавирусом будет сокращен с семи до пяти дней.

Новые мероприятия вступят в силу с 1 июня, когда страна планирует снизить кризисную категорию COVID-19 с "тревожной" до "требующей повышенного внимания".

Напомним, что Япония начинает снижать правовой статус коронавируса COVID-19 к той же группе, что и сезонный грипп.

Также Министерство здравоохранения Украины рассматривает возможность отмены карантинных ограничений, вводимых через пандемию COVID-19.

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