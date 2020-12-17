План вакцинации украинцев от COVID-19 утвердят в ближайшую неделю, - Шмыгаль

В Украине уже разработан национальный план вакцинации населения от коронавируса. Утверждение этого плана вакцинации ожидается в ближайшую неделю.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире "Большой онлайн-разговор НВ".

По словам главы правительства, вакцинация населения от коронавируса начнется, ориентировочно, в феврале 2021 года.

"Есть национальный план вакцинации. Как и много других стран, Украина его также имеет. Мы будем его утверждать в ближайшую неделю. Мы понимаем, как мы будем вакцинировать, кого мы будем вакцинировать, практически понимаем, когда будем начинать. Это февраль месяц", - сказал премьер.

Напомним, в Верховной раде зарегистрировали постановление о национальном плане вакцинации украинцев от коронавируса. Документ уже начал прорабатывать профильный парламентский комитет.

Кроме того, на следующей неделе Министерство здравоохранения Украины проведет тестирование системы вызова пенсионеров на прививку от коронавируса.

Кроме того, министр здравоохранения Максим Степанов недавно заявил, что вакцинация украинцев от коронавируса может начаться в феврале 2021 года.