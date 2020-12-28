ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Почему нельзя сразу принимать антибиотики при COVID-19: ученый объяснил вред

Новина українською → Киев, Понедельник 28 декабря 2020 09:49
Почему нельзя сразу принимать антибиотики при COVID-19: ученый объяснил вред Фото: врач (РБК-Украина)
Автор: Ульяна Безпалько, Анастасия Рокитна

В Национальной академии наук Украины объяснили, что антибиотики на вирусы вообще не действуют. Они могут влиять только на бактериальную инфекцию.

Об этом сообщил в интервью РБК-Украина академик НАН Сергей Комисаренко.

По его словам, желательно вводить те антибиотики, которые действуют именно на ту бактериальную инфекцию, которой заразился человек.

"Причем желательно вводить те антибиотики, которые действуют именно на ту бактериальную инфекцию, которая присоединилась. Для этого нужно узнать, чувствительны ли бактерии к этому антибиотику, или нет. Иначе антибиотик может нанести только вред, если окажется, что те бактерии резистентны, нечувствительны к нему", - пояснил ученый.

Комиссаренко отметил, что в начале заболевания COVID-19, как правило, никто не назначает антибиотиков.

"И люди сами не должны принимать антибиотики, потому что они могут вызвать резистентность к ним", - добавил он.

Напомним, Министерство здравоохранения Украины негативно относится к употреблению пациентами антибиотиков для лечения коронавируса.

Отметим, что в Украине изменят ПЦР-системы из-за нового мутировавшего коронавируса. Изменения в процессе тестирования будут внесены в конце декабря.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Коронавирус антибиотики Коронавирус
Локдаун в Украине
Локдаун в Украине
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцина от COVID-19
Вакцина от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19