Почему нельзя сразу принимать антибиотики при COVID-19: ученый объяснил вред

В Национальной академии наук Украины объяснили, что антибиотики на вирусы вообще не действуют. Они могут влиять только на бактериальную инфекцию.

Об этом сообщил в интервью РБК-Украина академик НАН Сергей Комисаренко.

По его словам, желательно вводить те антибиотики, которые действуют именно на ту бактериальную инфекцию, которой заразился человек.

"Причем желательно вводить те антибиотики, которые действуют именно на ту бактериальную инфекцию, которая присоединилась. Для этого нужно узнать, чувствительны ли бактерии к этому антибиотику, или нет. Иначе антибиотик может нанести только вред, если окажется, что те бактерии резистентны, нечувствительны к нему", - пояснил ученый.

Комиссаренко отметил, что в начале заболевания COVID-19, как правило, никто не назначает антибиотиков.

"И люди сами не должны принимать антибиотики, потому что они могут вызвать резистентность к ним", - добавил он.

Напомним, Министерство здравоохранения Украины негативно относится к употреблению пациентами антибиотиков для лечения коронавируса.

Отметим, что в Украине изменят ПЦР-системы из-за нового мутировавшего коронавируса. Изменения в процессе тестирования будут внесены в конце декабря.