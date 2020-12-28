Чому не можна відразу приймати антибіотики при COVID-19: вчений пояснив шкоду

У Національній академії наук України пояснили, що антибіотики на віруси взагалі не діють. Вони можуть впливати лише на бактеріальну інфекцію.

Про це повідомив в інтерв'ю РБК-Україна академік НАН Сергій Комісаренко.

За його словами, бажано вводити ті антибіотики, які діють саме на ту бактеріальну інфекцію, якою заразилась людина.

"Причому бажано вводити ті антибіотики, які діють саме на ту бактеріальну інфекцію, яка приєдналася. Для цього потрібно дізнатися, чи чутливі бактерії до цього антибіотика, чи ні. Бо інакше антибіотик може завдати лише шкоду, якщо виявиться, що ті бактерії є резистентними, нечутливими до нього", - пояснив вчений.

Комісаренко зазначив, що через це на початку захворювання на COVID-19, як правило, ніхто не призначає антибіотиків.

"І люди самі не мають приймати антибіотики, тому що вони можуть спричинити резистентність до них", - додав він.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я України негативно ставиться до вживання паціентами антибіотиків для лікування коронавірусу.

Зазначимо, в Україні змінять ПЛР-системи через новий мутований коронавірус. Зміни в процесі тестування будуть внесені в кінці грудня.