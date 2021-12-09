Подать заявку до 29 декабря: как получить тысячу за вакцинацию в этом году

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что украинцы могут получить анонсированную тысячу за вакцинацию в тестовом режиме уже в этом году. Для этого необходимо подать соответствующую заявку до 29 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление во время заседания правительства.

"Для того, чтобы успеть получить выплату в первом этапе, надо подать заявку в "Дие" до 29 декабря этого года. То есть, с 19 декабря по 29-е", - сказал Шмыгаль.

Отметим, что по словам премьера, со следующей недели в приложении "Дия" запустят бета-тестирование услуги, с помощью которой украинцы смогут получить по тысяче гривен за COVID-вакцинацию, а начисления уже начнутся с 19 декабря.