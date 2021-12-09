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Подать заявку до 29 декабря: как получить тысячу за вакцинацию в этом году

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Киев, Четверг 09 декабря 2021 13:25
Подать заявку до 29 декабря: как получить тысячу за вакцинацию в этом году Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что украинцы могут получить анонсированную тысячу за вакцинацию в тестовом режиме уже в этом году. Для этого необходимо подать соответствующую заявку до 29 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление во время заседания правительства.

"Для того, чтобы успеть получить выплату в первом этапе, надо подать заявку в "Дие" до 29 декабря этого года. То есть, с 19 декабря по 29-е", - сказал Шмыгаль.

Отметим, что по словам премьера, со следующей недели в приложении "Дия" запустят бета-тестирование услуги, с помощью которой украинцы смогут получить по тысяче гривен за COVID-вакцинацию, а начисления уже начнутся с 19 декабря.

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий выплату украинцам тысяч гривен за вакцинацию. Деньги смогут получить те, кто прошел полный курс вакцинации.

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