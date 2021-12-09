Подати заявку до 29 грудня: як отримати тисячу за вакцинацію в цьому році

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що українці можуть отримати анонсовану тисячу за вакцинацію в тестовому режимі вже в цьому році. Для цього необхідно подати відповідну заявку до 29 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву під час засідання уряду.

"Для того, щоб встигнути отримати виплату в першому етапі, треба подати заявку до "Дії" до 29 грудня цього року. Тобто, з 19 грудня по 29-те", - сказав Шмигаль.

Заначимо, що за словами прем'єра, з наступного тижня в додатку "Дія" запустять бета-тестування послуги, за допомогою якої українці зможуть отримати по тисячі гривень за COVID-вакцинацію, а нарахування вже почнуться з 19 грудня.