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Подделать сертификат о вакцинации в "Дия" невозможно, - Минцифры

Автор: Дмитрий Левицкий

Купить сертификат с занесением в базу "Дия" нельзя. Приложение подтягивает информацию из электронной системы Минздрава.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Купить ковид сертификат". Как в Украине подделывают документы о вакцинации".

Процесс подделки сертификата о вакцинации сложный, но возможный на уровне медицинских работников, которые заносят информацию о вакцинации в электронную систему.

"Если заплатить деньги врачу, и он вам сертификат подделает, то "Дия" его подтянет. Ведь приложение устроено так, что показывает данные из реестров. Мы не анализируем данные на правдивость, ведь за это отвечают определенные системы. Но купить сертификат с занесением в базу "Дия" нельзя. "Дия" показывает данные из электронной системы здравоохранения", - пояснил руководитель по развитию электронных услуг у Минцифры Мстислав Баник.

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