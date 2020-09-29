Пограничники разъяснили правила въезда в Украину для иностранцев

Украина с 28 сентября разрешила въезд на территорию страны для иностранцев. При этом пропуск разрешен лишь в случае наличия полиса страхования, который покрывает лечение коронавируса и затраты на обсервацию, и действует на весь срок пребывания в Украине.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

Такой полис должен быть выдан страховой компанией, зарегистрированной в Украине, или иностранной компанией, которая имеет представительство на территории Украины.

Исключением являются иностранцы без гражданства, постоянно проживающие в Украине, лица, признанные беженцами, а также дипломаты, представители международных миссий и члены их семей.

Кроме этого, без страхового полиса запрещено пересекать иностранцам контрольные пункты въезда-выезда на оккупированные территории Крыма и Донбасса и выезд из них.

Также обязательной самоизоляции подлежат иностранцы из стран, с широким распространением COVID-19.

Напомним, с 28 августа в Украине вступил в силу запрет на въезд иностранных граждан сроком на один месяц.

Кроме того, премьер-министр Денис Шмыгаль подчеркивал, что Украина может открыть границы для иностранцев при спаде заболеваемости коронавирусом.