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Пограничники разъяснили правила въезда в Украину для иностранцев

Новина українською → Киев, Вторник 29 сентября 2020 10:57
Пограничники разъяснили правила въезда в Украину для иностранцев Фото: пограничник (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Игорь Литвиненко

Украина с 28 сентября разрешила въезд на территорию страны для иностранцев. При этом пропуск разрешен лишь в случае наличия полиса страхования, который покрывает лечение коронавируса и затраты на обсервацию, и действует на весь срок пребывания в Украине.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

Такой полис должен быть выдан страховой компанией, зарегистрированной в Украине, или иностранной компанией, которая имеет представительство на территории Украины.

Исключением являются иностранцы без гражданства, постоянно проживающие в Украине, лица, признанные беженцами, а также дипломаты, представители международных миссий и члены их семей.

Кроме этого, без страхового полиса запрещено пересекать иностранцам контрольные пункты въезда-выезда на оккупированные территории Крыма и Донбасса и выезд из них.

Также обязательной самоизоляции подлежат иностранцы из стран, с широким распространением COVID-19.

Напомним, с 28 августа в Украине вступил в силу запрет на въезд иностранных граждан сроком на один месяц.

Кроме того, премьер-министр Денис Шмыгаль подчеркивал, что Украина может открыть границы для иностранцев при спаде заболеваемости коронавирусом.

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