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Прикордонники роз'яснили правила в'їзду в Україну для іноземців

Новость на русском → Київ, Вівторок 29 вересня 2020 10:57
Прикордонники роз'яснили правила в'їзду в Україну для іноземців Фото: прикордонник (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Игорь Литвиненко

Україна з 28 вересня дозволила в'їзд на територію країни для іноземців. При цьому пропуск дозволено лише в разі наявності поліса страхування, який покриває лікування коронавіруса і витрати на обсервацію, і діє на весь термін перебування в Україні.

Про це повідомили в прес-службі Державної прикордонної служби України.

Такий поліс повинен бути виданий страховою компанією, зареєстрованою в Україні, або іноземною компанією, яка має представництво на території України.

Виключенням є іноземці без громадянства, які постійно проживають в Україні, особи, визнані біженцями, а також дипломати, представники міжнародних місій та члени їх сімей.

Крім цього, без страхового поліса заборонено перетинати іноземцям контрольні пункти в'їзду-виїзду на окуповані території Криму і Донбасу і виїзд з них.

Також обов'язковою самоізоляції підлягають іноземці з країн, з широким розповсюдженням COVID-19.

Нагадаємо, з 28 серпня в Україні набув чинності заборона на в'їзд іноземних громадян терміном на один місяць.

Крім того, прем'єр-міністр Денис Шмигаль підкреслював, що Україна може відкрити кордони для іноземців при спаді захворюваності коронавірусом.

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