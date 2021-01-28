В поисках коронавируса: эксперты ВОЗ хотят посетить рынок и лабораторию в Ухане

Группа экспертов под руководством Всемирной организации здравоохранения в рамках поиска причин пандемии коронавируса посетит Ухань. Эксперты планируют посетить рынки, больницы и вирусологическую лабораторию.

Об этом сообщила ВОЗ на странице в Twitter.

Находясь на карантине, эксперты ВОЗ постоянно проводили виртуальные встречи с китайскими учеными и посылали запросы на получение информации о коронавирусе. Теперь эксперты планируют отправиться в Ухань - город, из которого начал распространяться коронавирус.

"Команда экспертов планирует посетить больницы, лаборатории и рынки. Поездка будет включать посещение Уханьского института вирусологии, рынка "Хуанань" и лаборатории Уханьского центра контроля и профилактики заболеваний", - завили в ВОЗ.

Эксперты ВОЗ планируют поговорить с людьми, которые первыми реагировали на распространение коронавируса, а также с одними из первых инфицированных коронавирусом.

Напомним, сегодня эксперты ВОЗ вышли с карантина, где находились после приезда в Китай. Эксперты устанавливают происхождение коронавируса.

Как писало РБК-Украина, эксперты ВОЗ приехали в Ухань две недели назад. Согласно правилам Китая, их сразу же отправили на карантин. Еще двух экспертов не пустили в Китай из-за обнаружения антител к COVID-19.