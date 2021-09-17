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Показатели COVID-госпитализаций превышены в восьми областях

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Пятница 17 сентября 2021 09:01
Показатели COVID-госпитализаций превышены в восьми областях Фото: показатели восьми областей не соответствуют зеленой зоне карантина (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

Сегодня, 17 сентября все области Украины находятся в "зеленой" зоне адаптивного карантина. Однако в семи регионах страны превышен показатель госпитализаций больных коронавирусом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава.

Норма динамики общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным COVID-19 или подозрением на заболевания должна составлять не более 50%. Однако этот показатель превышен в областях:

  • Винницкой - 80,6%
  • Днепропетровской - 52,9%
  • Ивано-Франковской области - 61,9%
  • Львовской области - 79,2%
  • Николаевской - 104,7%
  • Ровенской области - 60,0%
  • Сумской - 58,9%
  • Харьковской - 56,8%

Напомним, в Украине стремительно растет количество суточных случаев коронавируса - за минувшие сутки выявили 6624 новых больных.

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