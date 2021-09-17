Показники COVID-госпіталізацій перевищені у восьми областях
Фото: показники восьми областей не відповідають зеленій зоні карантину (Віталій Носач, РБК-Україна)
Сьогодні, 17 вересня всі області України знаходяться в "зеленій" зоні адаптивного карантину. Проте в семи регіонах країни перевищений показник динамік госпіталізацій хворих коронавірусом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.
Норма динаміки загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим COVID-19 чи підозрою на захворювання на повинна складати не більше ніж 50%. Однак цей показник перевищений у областях:
- Вінницькій - 80,6%
- Дніпропетровській - 52,9%
- Івано-Франківській області - 61,9%
- Львівській області - 79,2%
- Миколаївській - 104,7%
- Рівненській області - 60,0%
- Сумській - 58,9%
- Харківській - 56,8%
Нагадаємо, в Україні стрімко зростає кількість добових випадків коронавіруса - за минулу добу виявили 6624 нових хворих.