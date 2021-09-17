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Показники COVID-госпіталізацій перевищені у восьми областях

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П'ятниця 17 вересня 2021 09:01
Показники COVID-госпіталізацій перевищені у восьми областях Фото: показники восьми областей не відповідають зеленій зоні карантину (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

Сьогодні, 17 вересня всі області України знаходяться в "зеленій" зоні адаптивного карантину. Проте в семи регіонах країни перевищений показник динамік госпіталізацій хворих коронавірусом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.

Норма динаміки загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим COVID-19 чи підозрою на захворювання на повинна складати не більше ніж 50%. Однак цей показник перевищений у областях:

  • Вінницькій - 80,6%
  • Дніпропетровській - 52,9%
  • Івано-Франківській області - 61,9%
  • Львівській області - 79,2%
  • Миколаївській - 104,7%
  • Рівненській області - 60,0%
  • Сумській - 58,9%
  • Харківській - 56,8%

Нагадаємо, в Україні стрімко зростає кількість добових випадків коронавіруса - за минулу добу виявили 6624 нових хворих.

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