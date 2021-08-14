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Показатели двух областей не соответствуют "зеленой" зоне карантина

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Суббота 14 августа 2021 09:47
Показатели двух областей не соответствуют "зеленой" зоне карантина Фото: в Украине две области не соответствуют "зеленой" зоне карантина (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

По состоянию на 14 августа все области Украины находятся в "зеленой" зоне карантина. Однако в двух регионах один из эпидемиологических показателей не соответствует норме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава.

Так, Тернопольская область демонстрирует высокую динамику госпитализаций больных коронавирусом. Сейчас этот показатель составляет 76,9%, а днем ранее составлял 72,2%.

Также показатель динамики уровня госпитализации превышен в Полтавской области и составляет 51,9%. Он резко вырос, ведь днем ранее составлял 26,4%, а до этого лишь 7%.

Стоит отметить, что норма динамики общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным или подозрением на COVID-19 должна составлять не более 50%.

Ранее сообщалось, что количество COVID-случаев за сутки продолжает расти и вчера выявили 1 353 новых больных.

Напомним, за сутки в Украине от коронавируса вакцинировали почти 162 тысячи человек.

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