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Показники двох областей не відповідають "зеленій" зоні карантину

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Субота 14 серпня 2021 09:47
Показники двох областей не відповідають "зеленій" зоні карантину Фото: в Україні дві області не відповідають "зеленій" зоні карантину (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Станом на 14 серпня всі області України перебувають у "зеленій" зоні карантину. Однак в двох регіонах один з епідеміологічних показників не відповідає нормі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.

Так, Тернопільська область демонструє високу динаміку госпіталізацій хворих з коронавірусом. Зараз цей показник становить 76,9%, а днем раніше становив 72,2%.

Також показник динаміки рівня госпіталізації перевищений у Полтавській області та становить 51,9%. Він різко зріс, адже днем раніше становив 26,4%, а до цього лише 7%.

Варто зазначити, що норма динаміки загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим чи підозрою на COVID-19 повинна складати не більше ніж 50%.

Раніше повідомлялося, що кількість COVID-випадків за добу продовжує рости і вчора виявили 1 353 нових хворих.

Нагадаємо, за добу в Україні від коронавірусу вакцинували майже 162 тисячі людей.

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