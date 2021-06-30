Показатели двух областей Украины не соответствуют "зеленой" зоне

Министерство здравоохранения обновило информацию об эпидемических показателях в регионах Украины. Так, Киевская и Луганская области не соответствуют "зеленой" зоне по одному из показателей.

По состоянию на сегодня, 30 июня эти два региона, как и остальные области, находятся в "зеленой" зоне карантина.

Впрочем, в двух областях пока "красный" уровень по показателю охвата тестирования на COVID-19. Вчера количество проведенных тестов на коронавирус в Киевской области составляло 262, а в Луганской - 269.

Отметим, что норма уровня охвата тестированием должна составлять не менее 300 тестов на 100 тысяч населения.

Однако для того, чтобы области попали в "красную" зону карантина необходимо, чтобы красному уровню соответствовали не менее 2 показателя. Поэтому сейчас Киевская и Луганская области остаются в "зеленой" зоне.

Фото: данные эпидемических показателей в регионах Украины (moz.gov.ua)