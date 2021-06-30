Показники двох областей України не відповідають "зеленій" зоні

Міністерство охорони здоров'я оновило інформацію щодо епідемічних показників в регіонах України. Так, Київська та Луганська області не відповідають "зеленій" зоні за одним із показників.

Станом на сьогодні, 30 червня ці два регіони, як і решта областей, перебувають у "зеленій" зоні карантину.

Втім, у двох областях наразі "червоний" рівень за показником охоплення тестування на COVID-19. Учора кількість проведених тестів на коронавірус у Київській області становила 262, а в Луганській - 269.

Зазначимо, що норма рівня охоплення тестуванням повинна складати не менше ніж 300 тестів на 100 тисяч населення.

Однак для того, щоб області потрапили до "червоної" зони карантину необхідно щоб червоному рівню відповідали щонайменше 2 показники. Тож наразі Київська та Луганська області залишаються у "зеленій" зоні.

Фото: дані епідемічних показників в регіонах України (moz.gov.ua)