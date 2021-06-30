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Показники двох областей України не відповідають "зеленій" зоні

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Київська область, Луганська область, Середа 30 червня 2021 10:16
Показники двох областей України не відповідають "зеленій" зоні Фото: показники двох областей України не відповідають "зеленій" зоні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Міністерство охорони здоров'я оновило інформацію щодо епідемічних показників в регіонах України. Так, Київська та Луганська області не відповідають "зеленій" зоні за одним із показників.

Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

Станом на сьогодні, 30 червня ці два регіони, як і решта областей, перебувають у "зеленій" зоні карантину.

Втім, у двох областях наразі "червоний" рівень за показником охоплення тестування на COVID-19. Учора кількість проведених тестів на коронавірус у Київській області становила 262, а в Луганській - 269.

Зазначимо, що норма рівня охоплення тестуванням повинна складати не менше ніж 300 тестів на 100 тисяч населення.

Однак для того, щоб області потрапили до "червоної" зони карантину необхідно щоб червоному рівню відповідали щонайменше 2 показники. Тож наразі Київська та Луганська області залишаються у "зеленій" зоні.

Показники двох областей України не відповідають &quot;зеленій&quot; зоніФото: дані епідемічних показників в регіонах України (moz.gov.ua)

Нагадаємо, що в Україні були змінені правила введення кольорових зон адаптивного карантину.

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