UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Показатели двух областей Украины не соответствуют "зеленой" зоне

Автор: Мария Кучерявец

По состоянию на сегодня, 31 июля все регионы Украины находятся в "зеленой" зоне карантина. Однако в Закарпатской и Хмельницкой области один из эпидемиологических показателей не в пределах нормы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава.

В частности, в Закарпатской области "зеленому" уровню не соответствует показатель динамики госпитализаций. В данном регионе он составляет 82,1%, хотя еще вчера был 21,9%.

В то же время в Хмельницкой области, в которой еще днем ранее динамика госпитализаций держалась на отметке 34,0%, сегодня составляет 86,4%.

Отметим, что норма динамики общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным или подозрением на COVID-19 должна составлять не более 50%.

Фото: данные эпидемических показателей в регионах Украины (moz.gov.ua)

Напомним, за минувшие сутки в Украине зарегистрировали 916 новых случаев коронавируса.

Читайте РБК-Украина в Google News
Карантин