Показатели двух областей Украины не соответствуют "зеленой" зоне

В частности, в Закарпатской области "зеленому" уровню не соответствует показатель динамики госпитализаций. В данном регионе он составляет 82,1%, хотя еще вчера был 21,9%.

В то же время в Хмельницкой области, в которой еще днем ранее динамика госпитализаций держалась на отметке 34,0%, сегодня составляет 86,4%.

Отметим, что норма динамики общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным или подозрением на COVID-19 должна составлять не более 50%.

Фото: данные эпидемических показателей в регионах Украины (moz.gov.ua)