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Показатели двух областей Украины не соответствуют "зеленой" зоне

Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 18 августа все регионы Украины находятся в "зеленой" зоне карантина. Однако в двух областях один из эпидемиологических показателей не в пределах нормы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава.

В частности, в Ивано-Франковской области показатель динамики госпитализаций больных с коронавирусом составляет 56,9%.

Кроме этого, в Ровенской области длительное время данный показатель держится на высоких отметках. Сейчас он составляет 71,9%, хотя предварительно был в пределах 51,5-86,2%.

Отметим, что норма динамики общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным или подозрением на COVID-19 должна составлять не более 50%.

Напомним, за минувшие сутки с коронавирусом в Украине госпитализировали 677 человек.

Добавим, в Украине обнаружили 1447 новых случаев коронавируса.

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