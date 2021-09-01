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Показатели двух областей Украины не соответствуют "зеленой" зоне карантина

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Украина, Среда 01 сентября 2021 09:12
Показатели двух областей Украины не соответствуют "зеленой" зоне карантина Фото: показатели двух областей Украины не соответствуют "зеленой" зоне карантина (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 1 сентября все регионы Украины находятся в "зеленой" зоне карантина. Однако эпидемиологические показатели в двух областях находятся не в пределах нормы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава.

Согласно показателям распространения COVID-19 в стране, наблюдается высокая динамика госпитализаций больных коронавирусом в Ивано-Франковской области.

Сейчас в данном регионе этот показатель составляет 57,8%, хотя еще раньше колебался в пределах допустимой нормы - 42,3-43,2%.

Кроме этого, в Черниговской области также наблюдается высокая динамика COVID-госпитализаций. По последним данным, она в этом регионе составляет 55,4%, впрочем, предварительно составляла 37,8%.

Стоит подчеркнуть, что в Винницкой области, где долгое время было превышение по данному показателю, ситуация стабилизировалась - сейчас динамика COVID-госпитализаций составляет в этом регионе 32,1%.

Отметим, что норма динамики общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным или подозрением на COVID-19 должна составлять не более 50%.

Напомним, ученые НАН назвали область с самым высоким показателем заболеваемости коронавирусом.

Добавим, в Украине зафиксировали резкое увеличение COVID-заражений, за минувшие сутки выявлено 2075 новых случаев коронавируса.

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