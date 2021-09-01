Показники двох областей України не відповідають "зеленій" зоні карантину

Сьогодні, 1 вересня всі регіони України знаходяться в "зеленій" зоні карантину. Проте епідеміологічні показники у двох областях перебувають не в межах норми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.

Відповідно до показників поширення COVID-19 в країні, спостерігається висока динаміка госпіталізацій хворих коронавірусом в Івано-Франківській області.

Наразі в даному регіоні цей показник складає 57,8%, хоча ще раніше коливався в межах допустимої норми - 42,3-43,2%.

Крім цього, в Чернігівській області також спостерігається висока динаміка COVID-госпіталізацій. За останніми даними, вона в цьому регіоні становить 55,4%, втім, попередньо складала 37,8%.

Варто підкреслити, що у Вінницькій області, де тривалий час було перевищення по даному показнику, ситуація стабілізувалася - наразі динаміка COVID-госпіталізацій становить в цьому регіоні 32,1%.

Зазначимо, що норма динаміки загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим чи підозрою на COVID-19 повинна складати не більше ніж 50%.