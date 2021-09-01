Показатели двух областей Украины не соответствуют "зеленой" зоне карантина

Согласно показателям распространения COVID-19 в стране, наблюдается высокая динамика госпитализаций больных коронавирусом в Ивано-Франковской области.

Сейчас в данном регионе этот показатель составляет 57,8%, хотя еще раньше колебался в пределах допустимой нормы - 42,3-43,2%.

Кроме этого, в Черниговской области также наблюдается высокая динамика COVID-госпитализаций. По последним данным, она в этом регионе составляет 55,4%, впрочем, предварительно составляла 37,8%.

Стоит подчеркнуть, что в Винницкой области, где долгое время было превышение по данному показателю, ситуация стабилизировалась - сейчас динамика COVID-госпитализаций составляет в этом регионе 32,1%.

Отметим, что норма динамики общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным или подозрением на COVID-19 должна составлять не более 50%.