Показатели одной из областей Украины не отвечают "зеленой" зоне карантина

Все области Украины, по состоянию на 27 июля, находятся в "зеленой" зоне карантина. При этом в одной из областей один из эпидемиологических показателей не соответствует норме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава .

Так, в Херсонской области превышена динамика уровня госпитализации и соответствует показателю 56,9%. При этом норма не должна превышать 50%.

Отметим, что этот показатель в Херсонской области превышен уже несколько дней подряд.

При этом в Луганской области, в которой еще было превышение нормы по этому же показателю, сейчас динамика уровеня госпитализации резко снизилась и составляет менее 30%.