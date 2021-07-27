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Показники однієї із областей України не відповідають "зеленій" зоні карантину

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Вівторок 27 липня 2021 12:32
Показники однієї із областей України не відповідають "зеленій" зоні карантину Фото: показники однієї із областей не відповідають "зеленій" зоні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Всі області України, станом на 27 липня, перебувають у "зеленій" зоні карантину. При цьому у однієї із областей один з епідеміологічних показників не відповідає нормі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.

Так, у Херсонській області завищена динаміка рівня госпіталізації і відповідає показнику 56,9%. При цьому норма не має перевищувати 50%.

Відзначимо, що цей показник у Херсонській області перевищений вже кілька днів поспіль.

При цьому, у Луганській області, в якій ще вчора було перевищення норми по цьому ж показнику, наразі динаміка рівня госпіталізації різко знизилася і становить менше 30%.

Нагадаємо, сьогодні МОЗ повідомив про 681 новий випадок коронавірусу. Це втричі більше, ніж міністерство повідомило вчора - 213.

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