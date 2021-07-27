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Показатели одной из областей Украины не отвечают "зеленой" зоне карантина

Автор: РБК-Украина

Все области Украины, по состоянию на 27 июля, находятся в "зеленой" зоне карантина. При этом в одной из областей один из эпидемиологических показателей не соответствует норме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава.

Так, в Херсонской области превышена динамика уровня госпитализации и соответствует показателю 56,9%. При этом норма не должна превышать 50%.

Отметим, что этот показатель в Херсонской области превышен уже несколько дней подряд.

При этом в Луганской области, в которой еще было превышение нормы по этому же показателю, сейчас динамика уровеня госпитализации резко снизилась и составляет менее 30%.

Напомним, сегодня Минздоав сообщил о 681 новом случае коронавируса. Это втрое больше, чем министерство сообщило вчера - 213.

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