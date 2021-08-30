ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Показатели трех областей Украины не соответствуют "зеленой" зоне карантина

Новина українською →
Украина, Понедельник 30 августа 2021 09:30
Показатели трех областей Украины не соответствуют "зеленой" зоне карантина Фото: показатели трех областей Украины не соответствуют "зеленой" зоне карантина (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 30 августа все регионы Украины находятся в "зеленой" зоне карантина. Однако в трех областях эпидемиологические показатели находятся не в пределах нормы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава.

В частности, в Винницкой области второй день подряд наблюдается высокий показатель динамики госпитализаций больных коронавирусом.

По последним данным, он в данном регионе вырос до 61,6%, а еще вчера находился в пределах 54,9%.

В то же время в Черниговской области, где до этого динамика COVID-госпитализаций находилась на низком уровне, наблюдается рост по этому показателю, теперь он составляет 53,0%.

Также долгое время в Черкасской области сохраняется низкий уровень охвата тестирования на коронавирус. Сейчас этот показатель составляет 298, а ранее колебался в пределах 284-292 теста на 100 тысяч населения.

Стоит отметить, что количество тестирований на COVID в течение последних 7 дней должно составлять не менее 300 на 100 тысяч населения.

Кроме этого, норма динамики общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным или подозрением на COVID-19 должна составлять не более 50%.

Напомним, за минувшие сутки в Украине с коронавирусом госпитализировали 583 человека, также было выявлено 749 новых заражений.

Читайте РБК-Украина в Google News
Карантин Коронавирус Пандемия коронавируса
Карантин
Карантин
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе