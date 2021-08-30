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Показники трьох областей України не відповідають "зеленій" зоні карантину

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Україна, Понеділок 30 серпня 2021 09:30
Показники трьох областей України не відповідають "зеленій" зоні карантину Фото: показники трьох областей України не відповідають "зеленій" зоні карантину (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 30 серпня всі регіони України знаходяться у "зеленій" зоні карантину. Проте у трьох областях епідеміологічні показники знаходяться не в межах норми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.

Зокрема, у Вінницькій області другий день поспіль спостерігається високий показник динаміки госпіталізацій хворих коронавірусом.

За останніми даними, він у даному регіоні зріс до 61,6%, а ще вчора перебував в межах 54,9%.

Водночас в Чернігівській області, де до цього динаміка COVID-госпіталізацій знаходилася на низькому рівні, спостерігається підвищення по цьому показнику, наразі він становить 53,0%.

Також тривалий час у Черкаській області зберігається низький рівень охоплення тестування на коронавірус. Зараз цей показник складає 298, а раніше коливався в межах 284-292 тести на 100 тисяч населення.

Варто зазначити, що кількість тестувань на COVID протягом останніх 7 днів повинна складати не менше ніж 300 на 100 тисяч населення.

Крім цього, норма динаміки загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим чи підозрою на COVID-19 повинна складати не більше ніж 50%.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні з коронавірусом госпіталізували 583 особи, також було виявлено 749 нових заражень.

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