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Показатели выше прошлогодних. НАН прогнозирует рекордные данные по COVID и спад из-за выходных

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Украина, Среда 13 октября 2021 09:16
Показатели выше прошлогодних. НАН прогнозирует рекордные данные по COVID и спад из-за выходных Фото: НАН прогнозирует рекордные данные по COVID и спад из-за выходных (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Украине количество новых случаев коронавируса выросло вдвое за последние две недели и в пять раз за месяц. Вследствие чего текущая осенняя волна СOVID-19 превысила прошлогоднюю.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обзор эпидемиологической ситуации, опубликованной на сайте НАН.

В частности, за две недели количество зарегистрированных положительных результатов ПЦР-тестов в стране выросло в 2,1 раза, а новых госпитализаций - в 1,7.

При этом смертность от коронавируса выросла в 2,3 раза. Так, количество летальных случаев в Украине уже на 20% больше за пиковые значения, а общее количество занятых коек в больницах - на 6% и продолжает стремительно расти.

По прогнозам НАН, на этой неделе ожидаются рекордные значения количества новых СOVID-заболеваний.

Однако ученые предполагают, что этому помешают длинные выходные, традиционно приводящие к уменьшению количества новых СOVID-случаев.

Напомним, согласно прогнозу НАН, до конца октября в Украине количество новых случаев коронавируса может превысить 20 тысяч.

Отметим, что в Украине сейчас наблюдаются самые высокие показатели заражений коронавирусом среди детей, которые были зафиксированы за все время пандемии.

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