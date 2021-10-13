Показатели выше прошлогодних. НАН прогнозирует рекордные данные по COVID и спад из-за выходных
В Украине количество новых случаев коронавируса выросло вдвое за последние две недели и в пять раз за месяц. Вследствие чего текущая осенняя волна СOVID-19 превысила прошлогоднюю.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обзор эпидемиологической ситуации, опубликованной на сайте НАН.
В частности, за две недели количество зарегистрированных положительных результатов ПЦР-тестов в стране выросло в 2,1 раза, а новых госпитализаций - в 1,7.
При этом смертность от коронавируса выросла в 2,3 раза. Так, количество летальных случаев в Украине уже на 20% больше за пиковые значения, а общее количество занятых коек в больницах - на 6% и продолжает стремительно расти.
По прогнозам НАН, на этой неделе ожидаются рекордные значения количества новых СOVID-заболеваний.
Однако ученые предполагают, что этому помешают длинные выходные, традиционно приводящие к уменьшению количества новых СOVID-случаев.
Напомним, согласно прогнозу НАН, до конца октября в Украине количество новых случаев коронавируса может превысить 20 тысяч.
Отметим, что в Украине сейчас наблюдаются самые высокие показатели заражений коронавирусом среди детей, которые были зафиксированы за все время пандемии.