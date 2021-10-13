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Показники вище торішніх. НАН прогнозує рекордні дані по COVID і спад через вихідні

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Україна, Середа 13 жовтня 2021 09:16
Показники вище торішніх. НАН прогнозує рекордні дані по COVID і спад через вихідні Фото: НАН прогнозує рекордні дані по COVID і спад через вихідні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

В Україні кількість нових випадків коронавірусу зросла вдвічі за останні два тижні та вп’ятеро за місяць. Внаслідок чого поточна осіння хвиля СOVID-19 перевищила торішню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на огляд епідеміологічної ситуації, опублікованій на сайті НАН.

Зокрема, за два тижні кількість зареєстрованих позитивних результатів ПЛР-тестів в країні зросла у 2,1 раза, а нових госпіталізацій - у 1,7.

При цьому смертність від коронавірусу виросла у 2,3 раза. Так, кількість летальних випадків в Україні вже на 20% більше за пікові значення, а загальна кількість зайнятих ліжок у лікарнях - на 6% та продовжує стрімко зростати.

За прогнозами НАН, цього тижня очікуються рекордні значення кількості нових СOVID-захворювань.

Однак вчені припускають, що цьому завадять довгі вихідні, що традиційно призводять до зменшення кількості офіційних виявлень.

Нагадаємо, згідно з прогнозом НАН, до кінця жовтня в Україні кількість нових випадків коронавірусу може перевищити 20 тисяч.

Зазначимо, що в Україні наразі спостерігаються найвищі показники заражень коронавірусом серед дітей, які були зафіксовані за весь час пандемії.

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