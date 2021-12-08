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Полностью вакцинировались от коронавируса уже более 12 млн украинцев

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Украина, Среда 08 декабря 2021 08:24
Полностью вакцинировались от коронавируса уже более 12 млн украинцев Фото: полностью вакцинировались от коронавирус уже более 12 млн украинцев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Украине по состоянию на утро, 8 декабря полный курс иммунизации от коронавируса прошли более 12 млн человек. Всего в стране уже сделали 25,9 млн прививок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава.

Статистика за сутки

За вчера, 7 декабря в Украине 199 765 человек вакцинировано против COVID-19.

Из которых первую дозу вакцины получили 79 270 человек, а полностью иммунизированны (получили две дозы) - 120 495 человек.

В целом в Украине

С начала вакцинальной кампании в стране привито от коронавируса 13 905 433 человека.

Из них получили первую дозу - 13 905 431 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 12 042 233.

Всего в стране проведено 25 947 664 прививки.

Напомним, в Украине за минувшие сутки заразились коронавирусом 9371 человек, а умерли - 450.

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