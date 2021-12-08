Повністю вакцинувалися від коронавірусу вже понад 12 млн українців
Фото: повністю вакцинувалися від коронавірусу вже понад 12 млн українців (Віталій Носач, РБК-Україна)
В Україні станом на ранок, 8 грудня повний курс імунізації від коронавірусу пройшли більш як 12 млн людей. Загалом в країні вже зробили 25,9 млн щеплень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.
Статистика за добу
За вчора, 7 грудня в Україні 199 765 людей вакциновано проти COVID-19.
З яких першу дозу вакцини отримали 79 270 людей, а повністю імунізовані (отримали дві дози) - 120 495 людей.
Загалом в Україні
Від початку вакцинальної кампанії в країні щеплено від коронавірусу 13 905 433 людини.
З них отримали першу дозу - 13 905 431 людина, повністю імунізовані та отримали дві дози - 12 042 233.
Загалом в країні проведено 25 947 664 щеплення.
Нагадаємо, в Україні за минулу добу заразилась коронавірусом 9371 людина, а померли - 450.