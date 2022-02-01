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Положительный COVID-тест. Минздрав просит предупредить тех, с кем контактировали за 10 дней

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Киев, Вторник 01 февраля 2022 15:28
Положительный COVID-тест. Минздрав просит предупредить тех, с кем контактировали за 10 дней Фото: при положительном COVID-тесте Минздрав рекомендует предупредить всех, с кем контактировали (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В случае положительного теста на коронавирус Министерство здравоохранения просит украинцев предупредить всех, с кем они контактировали последние 10 дней. Как отметили в ведомстве - это проявление элементарной ответственности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Минздрава.

"Получили положительный результат теста на COVID-19? Сообщите об этом людям, с которыми контактировали. Во время пандемии это проявление элементарной ответственности", - говорится в сообщении.

В Минздраве уточнили, что речь идет о тех людях, с которыми были контакты продолжительностью даже несколько минут за два дня до сдачи теста и как минимум в течение 10 дней после появления симптомов заболевания.

Это могут быть:

  • люди, с которыми человек проживает вместе;
  • друзья и члены семьи;
  • коллеги;
  • окружение ребенка в школе или детском саду;
  • кто-нибудь другой, с кем был контакт за последнее время.

Напомним, в Украине может расшириться "красная" зона адаптивного карантина. Под угрозой введения локдауна на этой неделе 9 областей.

Отметим, в Украине фиксируют вспышку случаев коронавируса, за вчерашний день инфекцией заболели более 30 тысяч человек.

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