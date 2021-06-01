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Польша с 7 июня начнет COVID-вакцинацию детей от 12 лет

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Польша, Вторник 01 июня 2021 15:29
Польша с 7 июня начнет COVID-вакцинацию детей от 12 лет Фото: Польша с 7 июня начнет COVID-вакцинацию детей от 12 лет (GettyImages)
Автор: Андрей Василюк

В Польше с 7 июня будут предлагать прививки против COVID-19 детям в возрасте 12-15 лет. Также страна присоединяется к схеме сертификатов вакцинации ЕС для упрощения путешествий между странами блока во время пандемии.

Об заявили 1 июня польские министры, передает Reuters.

В пятницу Европейская комиссия разрешила вакцину Pfizer/BioNTech против COVID-19 для использования в этой возрастной группе после того, как Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) заявило, что препарат является безопасным и эффективным для них.

"Благодаря решению Европейского агентства по лекарственным средствам и рекомендациям Медицинского совета, мы приняли решение, что с 7 июня начнутся прививки детей в возрасте от 12 до 15 лет. Это 2,5 миллиона учеников", - заявил министр по вопросам вакцинации в Польше Михал Дворчик на пресс-конференции.

Министр здравоохранения Адам Недзельский также сообщил, что по состоянию на вторник Польша присоединяется к программе COVID-сертификатов Европейского Союза, что имеет целью облегчить путешествия в блоке. Это делает Польшу одной из первых семи стран, которые присоединились к программе, что официально начнется 1 июля, отметил министр.

"Польша среди лидеров, которые смогут выдавать эти сертификаты для пользования своими гражданами с 1 июня", - сказал Недзельский.

Напомним, 1 июня семь стран Европейского Союза начали выдавать цифровые сертификаты вакцинации. Документ позволит свободно перемещаться по территории ЕС.

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