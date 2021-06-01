Польша с 7 июня начнет COVID-вакцинацию детей от 12 лет

В пятницу Европейская комиссия разрешила вакцину Pfizer/BioNTech против COVID-19 для использования в этой возрастной группе после того, как Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) заявило, что препарат является безопасным и эффективным для них.

"Благодаря решению Европейского агентства по лекарственным средствам и рекомендациям Медицинского совета, мы приняли решение, что с 7 июня начнутся прививки детей в возрасте от 12 до 15 лет. Это 2,5 миллиона учеников", - заявил министр по вопросам вакцинации в Польше Михал Дворчик на пресс-конференции.

Министр здравоохранения Адам Недзельский также сообщил, что по состоянию на вторник Польша присоединяется к программе COVID-сертификатов Европейского Союза, что имеет целью облегчить путешествия в блоке. Это делает Польшу одной из первых семи стран, которые присоединились к программе, что официально начнется 1 июля, отметил министр.

"Польша среди лидеров, которые смогут выдавать эти сертификаты для пользования своими гражданами с 1 июня", - сказал Недзельский.