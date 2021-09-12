Польша готовится к четвертой волне COVID-19: медики требуют высоких зарплат
Польша готовится к четвертой волне коронавируса. Это стало причиной для протестов медиков в Варшаве, которые прошли 11 сентября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РolsatNews.
Польские медики вішли с протестом на улицу, требуя от правительства повышения зарплат и финансирования медицины.
Люди были в белой одежде, держали плакаты в руках. На них было написано: "Пандемия нехватки медсестер и акушерок продолжается уже много лет", "Мы умираем на 20 лет раньше других польских женщин", "Требуем приличного заработка", "Нет медицины без диагностики".
Представитель районного совета медсестер и акушерок в Кельце Яцек Гавловски, участвовавший в протесте, сообщил, что люди протестуют не только за свои зарплаты, но и за финансирования системы здравоохранения.
"Речь идет не только о заработной плате, но и о новых методах лечения и доступе к медицинским услугам", - сказал он.
Также он отметил, что правительство должно выделять деньги на обучение медиков, чтоб поляки могли получать лучшую медпомощь.
Министр здравоохранения Адам Недзельски пригласил протестующих медиков на переговоры. Премьер-министр Матеуш Моравецки также подтвердил, что власти не оставят без внимания требования протестующих.
"Медицинские круги несколько лет назад в своем протесте требовали, чтобы уровень расходов на здравоохранение составлял 6,8 процента. Мы предлагаем 7 процентов", - подчеркнул он.