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Польща готується до четвертої хвилі COVID-19: медики вимагають високих зарплат

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Польща, Неділя 12 вересня 2021 00:56
Польща готується до четвертої хвилі COVID-19: медики вимагають високих зарплат Фото: польські медики вимагають підвищення зарплат (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Польща готується до четвертої хвилі коронавірусу. Це стало причиною для протестів медиків у Варшаві, які пройшли 11 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РolsatNews.

Польські медики прийшли з протестом на вулицю, вимагаючи від уряду підвищення зарплат і фінансування медицини.

Люди були в білому одязі, тримали плакати в руках. На них було написано: "Пандемія нестачі медсестер і акушерок триває вже багато років", "Ми вмираємо на 20 років раніше інших польських жінок", "Вимагаємо пристойного заробітку","Немає медицини без діагностики".

Представник районної ради медсестер і акушерок в Кельце Яцек Гавловскі, який брав участь у протесті, повідомив, що люди протестують не тільки за свої зарплати, а й за фінансування системи охорони здоров'я.

"Мова йде не тільки про заробітну плату, а й про нові методи лікування та доступ до медичних послуг", - сказав він.

Також він зазначив, що уряд повинен виділяти гроші на навчання медиків, щоб поляки могли отримувати кращу медичну допомогу.

Міністр охорони здоров'я Адам Недзельскі запросив протестуючих медиків на переговори. Прем'єр-міністр Матеуш Моравецкі також підтвердив, що влада не залишить без уваги вимоги протестувальників.

"Медичні кола кілька років тому у своєму протесті вимагали, щоб рівень витрат на охорону здоров'я становив 6,8 відсотка. Ми пропонуємо 7 відсотків", - підкреслив він.

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