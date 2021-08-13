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Польша перепродаст Украине вакцину от COVID с коротким сроком годности

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Пятница 13 августа 2021 14:31
Польша перепродаст Украине вакцину от COVID с коротким сроком годности Фото: заместитель министра здравоохранения Польши Вальдемар Краска (flickr.com/senatrp)
Автор: Валерия Полищук

Заместитель министра здравоохранения Польши Вальдемар Краска заявил, что польское правительство перепродаст Украине 1,2 млн доз вакцины от коронавируса AstraZeneca. По его словам, у препарата будет короткий срок годности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF FM.

"Те вакцины, у которых короткий срок годности, будут перепроданы в Украину. Уже в августе мы передадим первую партию - более 650 тысяч. Всего мы планируем перепродать - 1,2 миллиона", - заявил замглавы польского Минздрава.

Напомним, ранее сообщалось, что Польша передаст Украине 1,2 млн доз вакцины до октября.

В феврале ЕС разрешил Польше провести процедуру перепродажи Украине вакцины от коронавируса.

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