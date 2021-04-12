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Польша перезагрузила систему COVID-вакцинации: прививать будут по годам рождения

Новина українською → Варшава, Понедельник 12 апреля 2021 18:21
Польша перезагрузила систему COVID-вакцинации: прививать будут по годам рождения Фото: Адам Недзельский (flickr.com/premierrp)
Автор: РБК-Украина

Правительство Польши приняло решение изменить систему вакцинации от коронавируса. Теперь в стране будут прививать не по профессиональным или общественным группам, а по годам рождения.

Об этом заявил министр здравоохранения Польши Адам Недзельский, передает TVN 24.

"Мы приняли решение о перезагрузке системы вакцинации. Это перезагрузка будет заключаться в том, что будут вакцинировать по годам (рождения), а группы, кроме нулевой и первой, которые будут вакцинированы до конца, в дальнейшем не будут расширяться", - заявил он.

Таким образом, на нулевом этапе в Польше будут вакцинированы медики, а на первом - лица пожилого возраста, педагоги, представители силовых структур и лица, имеющие тяжелые сопутствующие заболевания.

С понедельника, 12 апреля, правительство Польши открыло возможность записи на вакцинацию лицам, родившимся в течение 1962-1973 годов, из расчета - один день на конкретный год рождения. Запись будет длиться до 24 апреля.

Кроме того, польское правительство разрешило запись на вакцинацию лиц старше 40 лет, которые в январе в электронной системе декларировали желание сделать прививку от коронавируса.

Напомним, в Польше обе дозы вакцины от коронавируса получили более 2 млн человек. При этом всего сделали более 6,8 млн прививок.

Кроме того, ранее правительство Польши приняло решение продолжить действующие в стране карантинные ограничения до 18 апреля. По словам министра здравоохранения страны Адама Недзельского, на следующей неделе в статистике уже должны отразиться последствия празднования Пасхи.

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