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Польща перезавантажила систему COVID-вакцинації: прищеплювати будуть за роками народження

Новость на русском → Варшава, Понеділок 12 квітня 2021 18:21
Польща перезавантажила систему COVID-вакцинації: прищеплювати будуть за роками народження Фото: Адам Недзельський (flickr.com/premierrp)
Автор: РБК-Україна

Уряд Польщі прийняв рішення змінити систему вакцинації від коронавірусу. Тепер в країні будуть щеплювати не за професійними чи суспільних груп, а за роками народження.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Польщі Адам Недзельський, передає TVN 24.

"Ми прийняли рішення про перезавантаження системи вакцинації. Це перезавантаження буде полягати в тому, що будуть вакцинувати за роками (народження), а групи, крім нульової і першої, які будуть вакциновані до кінця, надалі не будуть розширюватися", - заявив він.

Таким чином, на нульовому етапі в Польщі будуть вакциновані медики, а на першому - особи похилого віку, педагоги, представники силових структур та особи, які мають важкі супутні захворювання.

З понеділка, 12 квітня, уряд Польщі відкрило можливість запису на вакцинацію особам, які народилися протягом 1962-1973 років, з розрахунку - один день на конкретний рік народження. Запис триватиме до 24 квітня.

Крім того, польський уряд дозволив запис на вакцинацію осіб старше 40 років, які в січні в електронній системі декларували бажання зробити щеплення від коронавірусу.

Нагадаємо, в Польщі обидві дози вакцини від коронавірусу отримали понад 2 млн осіб. При цьому все зробили понад 6,8 млн щеплень.

Крім того, раніше уряд Польщі прийняв рішення продовжити чинні в країні карантинні обмеження до 18 квітня. За словами міністра охорони здоров'я країни Адама Недзельського, на наступному тижні в статистиці вже повинні позначитися наслідки святкування Великодня.

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