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Польша планирует вакцинировать подростков, но ждет разрешения ЕС

Автор: Сергей Пышкин

Польша планирует начать вакцинацию среди детей в возрасте до 12 лет. Соответствующее решение рассматривается для предупреждения четвертой волны коронавируса.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Еswinoujscie.

По словам главы польского правительства Матеуша Моравецкого, страна предоставит возможность вакцинировать детей в возрасте до 12-ти лет, если ЕМА и другие лекарственные агентства это позволят.

Спикер убежден в том, что низкий уровень вакцинации повышает риск возникновения четвертой волны коронавируса на территории Польши. В конце концов, страна не планирует запрещать невакцинированным людям заходить в помещения ресторанов или торговых центров, как это было сделано во Франции. Польша и в дальнейшем будет концентрироваться на нынешних ограничениях, которые установлены в государстве.

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ПольшаКоронавирусВакцинация