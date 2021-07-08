Польша получила почти полмиллиона доз Johnson & Johnson

По словам Кучмеровски, Польша получила уже 470 тысяч доз вакцины Johnson & Johnson и еще 320 тысяч доз вакцины AstraZeneca ожидают в ближайшее время.

"470 000 доз вакцины Johnson & Johnson только что прибыли в Польшу. В четверг было подтверждено, что планируется получить 320 тысяч доз вакцины от AstraZeneca", - сказал Кучмеровски.

Он также добавил, что страна имеет достаточное количество вакцин от коронавируса, их распределяют по регионам и используют по назначению вовремя.

" Все эти вакцины будут поступать на наши склады и там распределяться согласно заказам и потребностям центров вакцинации. На данный момент у нас в Польше так много вакцин, что они сразу же и без проблем утилизируются, когда это необходимо", - заверил Кучмеровски.

Кроме того, Кучмеровски объяснил, почему Польша выбрала вакцину Johnson & Johnson и закупила ее в таком количестве. Кроме Johnson & Johnson поляков вакцинируют также вакцинами Moderna, AstraZeneca, Pfizer.

"У Pfizer крайний срок составляет около шести месяцев с момента производства активного вещества, то есть около трех-четырех месяцев с момента доставки вакцин в Польшу. Moderna - три месяца. У Johnson & Johnson самый длительный срок хранения - около двух лет, поэтому хранить эту вакцину на случай чрезвычайных ситуаций очень удобно", - пояснил Кучмеровски.

Кроме того, у Johnson & Johnson есть еще одно преимущество - эта вакцина представляет собой однократную дозу, вторая доза не нужна.

Сейчас людям от 18 лет делают прививки препаратами Moderna, AstraZeneca и Jannsen. С 7 июня начали вакцинировать и подростков в возрасте 12-15 лет вакциной Pfizer.